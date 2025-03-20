إعلام أمريكي: ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا بإلغاء وزارة التعليم

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب قد يوقع اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًّا بإلغاء وزارة التعليم الأمريكية.

أمرًا تنفيذيًّا بإلغاء وزارة التعليم الأمريكية

ووفق صحيفة "بوليتيكو"، فإن الوثيقة التي يرجح أن يوقعها ترامب، ستأمر وزيرة التعليم ليندا مكماهون بـ"اتخاذ جميع الخطوات اللازمة" للمساعدة على إغلاق الوزارة.

وفي أوائل مارس الجاري، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب يعتزم التوقيع على الأمر التنفيذي في 6 مارس.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر أن وزارة التعليم الأمريكية تخطط لتسريح ما يصل إلى 50% من موظفيها.

وأوضحت الوزارة أن الموظفين المتأثرين سيتم وضعهم في إجازة إدارية بدءًا من 21 مارس الجاري.

ومن المتوقع أن تشمل هذه التخفيضات جميع أقسام الوزارة دون استثناء.

ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ جميع البرامج التشريعية التي تقع تحت مسؤوليتها، بما في ذلك تمويل البرامج المحددة، وإدارة القروض الطلابية، ومنح "بيل"، وتمويل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى منح المنافسة.

ومن بين 2183 موظفًا سيتم تسريحهم، وافق ما يقرب من 600 موظف على الاستقالة طوعًا أو التقاعد خلال الأسابيع السبعة الماضية.

وصرحت وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، في بيان لها أن هذه التخفيضات تعكس التزام الوزارة بـ"الكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون الأهمية القصوى: للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين".

وتأتي هذه التخفيضات في إطار عمليات تسريح مماثلة في وكالات حكومية أخرى، كجزء من جهود ترامب ووزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها إيلون ماسك، لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وأعرب العديد من موظفي وزارة التعليم لشبكة "سي إن إن" عن قلقهم إزاء عمليات التسريح الجماعية الوشيكة، والأمر التنفيذي المتوقع من ترامب.

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