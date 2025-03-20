الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام أمريكي: ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا بإلغاء وزارة التعليم

وزارة التعليم الأمريكية،
وزارة التعليم الأمريكية، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب قد يوقع اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًّا بإلغاء وزارة التعليم الأمريكية.

 

أمرًا تنفيذيًّا بإلغاء وزارة التعليم الأمريكية

ووفق صحيفة "بوليتيكو"، فإن الوثيقة التي يرجح أن يوقعها ترامب، ستأمر وزيرة التعليم ليندا مكماهون بـ"اتخاذ جميع الخطوات اللازمة" للمساعدة على إغلاق الوزارة.

وفي أوائل مارس الجاري، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب يعتزم التوقيع على الأمر التنفيذي في 6 مارس.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر أن وزارة التعليم الأمريكية تخطط لتسريح ما يصل إلى 50% من موظفيها.

وأوضحت الوزارة أن الموظفين المتأثرين سيتم وضعهم في إجازة إدارية بدءًا من 21 مارس الجاري. 

ومن المتوقع أن تشمل هذه التخفيضات جميع أقسام الوزارة دون استثناء.

ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ جميع البرامج التشريعية التي تقع تحت مسؤوليتها، بما في ذلك تمويل البرامج المحددة، وإدارة القروض الطلابية، ومنح "بيل"، وتمويل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى منح المنافسة.

ومن بين 2183 موظفًا سيتم تسريحهم، وافق ما يقرب من 600 موظف على الاستقالة طوعًا أو التقاعد خلال الأسابيع السبعة الماضية.

وصرحت وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، في بيان لها أن هذه التخفيضات تعكس التزام الوزارة بـ"الكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون الأهمية القصوى: للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين".

وتأتي هذه التخفيضات في إطار عمليات تسريح مماثلة في وكالات حكومية أخرى، كجزء من جهود ترامب ووزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها إيلون ماسك، لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وأعرب العديد من موظفي وزارة التعليم لشبكة "سي إن إن" عن قلقهم إزاء عمليات التسريح الجماعية الوشيكة، والأمر التنفيذي المتوقع من ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسائل اعلام امريكية البيت الأبيض دونالد ترامب إلغاء وزارة التعليم الأمريكية وزيرة التعليم ليندا مكماهون صحيفة وول ستريت جورنال وزارة كفاءة الحكومة إيلون ماسك

الأكثر قراءة

ضياء رشوان: خطة تهجير سكان غزة واردة لكن ليس إلى مصر وهذا مصير خطة إعادة إعمار غزة (فيديو)

ابتسامات صلاح وجدية مرموش، منتخب مصر يتدرب على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لمواجهة إثيوبيا (صور)

مسلسل معاوية الحلقة 19، مخطط جديد للخوارج لاغتيال معاوية بالسم

السيسي يصل إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر وافتتاح المرحلة الثانية من المسجد (بث مباشر)

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

السيطرة على حريق عقار شارع المعز بالحسين وإصابة شخص

منوعات

المزيد

على خطى رونالدو، هالاند يشتري تحفة نادرة اقتصر انتاجها على 250 نسخة فقط (صور)

البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة والتسبب في أزمة البيض بأمريكا

بلدة إيطالية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد

الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية