حريق هائل في جراج بالخصوص، وتفحم 15 سيارة و3 تروسيكلات حصيلة الخسائر المبدئية (صور)

نشب حريق هائل داخل جراج خاص بجوار مدرسة عمر مكرم بـالخصوص في محافظة القليوبية.

ودفع الحماية المدنية بـ22 سيارة إطفاء للتعامل مع الحريق، وأسفر الحريق عن تفحم 15 سيارة مختلفة الأنواع و3 تروسيكلات دون خسائر في الأرواح، تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حريق هائل بجراج بالخصوص واحتراق عشرات السيارات

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل، وانبعاث أدخنة كثيفة تغطي سماء المدينة تبين ان الحريق بمنطقة حوض الحنة الخصوص (أرض أوقاف) علي مساحة 1000 متر.

السيطرة على حريق جراج الخصوص

على الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة القسم، ووحدة الحماية المدنية بالخصوص وتم تحريك سيارات الإطفاء وتم أيضًا إخطار نقطة إسعاف الخصوص، بالإضافة إلى مسؤول شبكة الكهرباء لفصل التيار الكهربائي عن المنطقة.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وجرى انتداب فريق الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير الخسائر التلفيات، كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مساء كهربائي وراء حريق حراج الخصوص

أوضحت المعاينة الأولية لحريق جراج الخصوص ان الحريق نشب بفعل ماس كهربائي وأسفر عن احتراق 15 سيارة مختلفة الأنواع و3 تروسيكلات تحرر محضر بالواقعة.

السيطرة على حريق هائل بجراج بالخصوص، فيتو

السيطرة على حريق هائل بجراج بالخصوص، فيتو

السيطرة على حريق هائل بجراج بالخصوص، فيتو

السيطرة على حريق هائل بجراج بالخصوص، فيتو

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