الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

السيسي يصل إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر وافتتاح المرحلة الثانية من المسجد (بث مباشر)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر وافتتاح المرحلة الثانية من المسجد، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير التي استمرت عدة أشهر. 

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على المساجد الأثرية والتراث الإسلامي، ومن المقرر أن يؤدي الرئيس صلاة الفجر داخل المسجد بعد افتتاحه، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة. 

يشار إلى أن الرئيس السيسي، افتتح أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة، وكذلك مقام نفيسة العلوم في أغسطس 2023. 

 

وتطوير مسجد السيدة نفيسة يأتي في إطار خطة الدولة لتجديد وترميم المساجد التاريخية، خاصة التي تحظى بمكانة دينية لدى المصريين، وشملت أعمال التطوير ترميم الواجهات، وتحسين البنية التحتية، وتحديث أنظمة الإضاءة والصوتيات، مع الحفاظ على الطابع المعماري الإسلامي للمسجد. 

ويحظى مسجد السيدة نفيسة بمكانة خاصة لدى المصريين، حيث يضم مقام السيدة نفيسة بنت الحسن، أحد أبرز الشخصيات في التاريخ الإسلامي، ويعد المسجد من المعالم الدينية المهمة التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء مصر والعالم الإسلامي. 

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مساجد آل البيت، حيث شهدت الفترة الماضية افتتاح عدد من المساجد بعد ترميمها، مثل مسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة زينب، ضمن خطة شاملة للحفاظ على الموروث الديني والثقافي لمصر.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة صلاة الفجر المساجد الأثرية والتراث الإسلامي

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