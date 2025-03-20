حريق داخل مسجد بشبرا الخيمة والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات

نشب حريق داخل مسجد نور الإسلام بمحطة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ3 سيارات للسيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء المسجد.

حريق داخل مسجد بالقليوبية شبرا الخيمة

كانت غرفة عمليات النجدة بـالقليوبية، تلقت بلاغًا يفيد من الأهالي يفيد بحريق داخل مسجد نور الإسلام بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، نتيجة عن ماس كهربائي.



وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى لمكان اندلاع الحريق.

وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي أجزاء المسجد، وتبين أن ماسًا كهربائيًّا في لوحة الكهرباء الخاصة بالمسجد وراء الحريق.

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