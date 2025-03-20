هل تعرض محمد صلاح لـ"خيانة" لحرمانه من الكرة الذهبية؟، نجم ليفربول السابق يفجر قنبلة

فجر ستيف نيكول نجم ليفربول السابق، مفاجأة بشأن تراجع ترتيب نجم الريدز محمد صلاح للمؤهلين للحصول على الكرة الذهبية.

وقال “نيكول”، إن لاعبي الفريق الحاليين "خذلوا" زميلهم محمد صلاح في اللحظات الهامة من الموسم الجاري ما جعله يتراجع في ترتيب سباق اللاعبين المؤهلين للحصول على الكرة الذهبية.

ومر صلاح بأسوأ لحظة في مسيرته الموسم الجاري خلال بضعة أيام، إذ خرج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان دون أن يسدد على المرمى وكذلك كان الحال في نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل نهاية الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي جعله يتراجع في سباق الكرة الذهبية من الأول إلى السادس وفقًا لموقع "جول" العالمي.

وأضاف النجم الإسكتلندي الفائز بـ10 ألقاب مع ليفربول بين 1981 وحتى 1994 لشبكة "إي إس بي إن": زملاء صلاح خذلوه في اللحظات الحاسمة، لم يمرروا له الكرة بالشكل الكافي في المباريات الأخيرة، ولهذا فشل النجم المصري بتقديم مستواه المعروف.

وتابع: أحد أسباب نجاح موسم ليفربول قبل السقوط الأخير هو تلقي صلاح الكثير من الكرات ومواجهته لاعبي الخصم، كما أنه كان يحصل على فرصة الدخول إلى منطقة الجزاء من خانة الجناح والتسديد على المرمى، لكن كل ذلك اختلف مؤخرًا.

وكان ليفربول ينافس على 3 بطولات وهي الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة، دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي وضع صلاح في صدارة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، لكن خسارته لآخر بطولتين جعلته يتراجع إلى المركز السادس، بينما يتصدر البرازيلي رافينيا نجم برشلونة السباق.

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