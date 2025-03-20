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حوادث

حريق عقار في الموسكي والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

حريق عقار بالموسكي
حريق عقار بالموسكي والحماية المدنية تحاول السيطرة، فيتو

نشب مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حريق داخل عقار بشارع المعز في الحسين وتم الدفع بسيارات من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

تلقى مدير أمن القاهرة بلاغًا من النجدة يفيد باستعمال حريق داخل عقار بشارع المعز التابع لقسم شرطة الجمالية وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إسعاف تحسبًا من وجود مصابين.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حريق عمارة بمدينة 6 أكتوبر

وعلى جانب آخر كان قد تلقى المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في شقة بأحد العقارات السكنية، حيث امتدت النيران إلى الشقق المجاورة.

على الفور، هرعت فرق الإطفاء والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

 

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وكشفت تحريات المباحث أن الحريق بدأ في شقة الفتاة "آية. م" (22 عامًا)، وتفحمت بشكل كامل. 

وبسؤال الفتاة، اتهمت خطيبها السابق "يوسف.ع" (23 عامًا)، السائق، بإضرام النيران انتقامًا منها بعد أن قررت فسخ الخطبة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق بشارع المعز لقسم شرطة الموسكي

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