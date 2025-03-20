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حوادث

حريق هائل بسيارة محملة بـ 20 طن سولار في المرج ومصرع قائدها (صور)

حريق سيارة محملة
حريق سيارة محملة بسولار في المرج، فيتو

نشب حريق هائل بسيارة نقل محملة بـ20 طن سولار بشارع التروللي بمنطقة المرج، مما أسفر عن مصرع قائدها.
 
حريق سيارة محملة بسولار في المرج

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بـ20 طن سولار بشارع التروللي بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن مصرع قائد السيارة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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