الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

إصابة 13 إسرائيليا في إطلاق صاروخ حوثي ونتنياهو يهرب من الكنيست بعد دوي صفارات الإنذار (فيديو)

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية.


وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان، إنه “تم تفعيل إنذارات في عدة مناطق بالبلاد في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن”.

 وأضاف لاحقًا أن "سلاح الجو اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية".

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب والقدس والمركز، وتقوم شرطة إسرائيل بعمليات تمشيط للبحث عن مواقع سقوط محتملة لشظايا الصاروخ".


ودعت الشرطة السكان إلى البقاء قرب الملاجئ، وتجنب الاقتراب من مواقع السقوط أو لمس بقايا الصواريخ.

من جهة أخرى، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 13 شخصًا أثناء التوجه للملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر الكنيست وتوجه إلى منطقة محمية بعد دوي صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بعودة العمل في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب بعد تعطله بسبب تفعيل صفارات الإنذار.

وفي هذا الصدد أفاد موقع "واينت" بأن طائرات كانت في طريقها للهبوط في مطار بن جورويون تأخرت بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن.

ومن بين هذه الطائرات، رحلة شركة العال من ميلانو، ورحلة شركة العال من براغ، ورحلة شركة الاتحاد من أبو ظبي، ورحلة شركة العال من لندن. وأكد الموقع أنه بعد اعتراض الصاروخ، تم منح الطائرات الإذن بالهبوط.

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