ضياء رشوان: خطة تهجير سكان غزة واردة لكن ليس إلى مصر وهذا مصير خطة إعادة إعمار غزة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـتهجير سكان غزة ما زالت واردة.

مصير الخطة العربية المصرية لإعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي الجديد

وأضاف رشوان، في مقابلة مع قناة “الغد” أن “العملية الإسرائيلية الأخيرة قد تؤثر في الخطة العربية المصرية لإعادة إعمار غزة، لأن إعادة الإعمار كانت ستتم خلال المرحلة الثالثة عقب وقف نهائي لإطلاق النار، والآن إطلاق النار ما زال قائمًا”.

وتابع أن رفض التهجير كان هو الموقف الأول والأصلي لمصر والقمة العربية ككل، مشيرًا إلى أن عودة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الحكومة ووجود وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش في الحكومة، وعدم التنازل العلني من الرئيس ترامب عن خطته، يجعل فكرة التهجير القسري واردة.

مخطط بن غفير لضم الضفة الغربية

وتابع: “والأكثر خطورة، أن نتنياهو يطلق النيران في غزة ويستولي على الضفة، وإطلاق النيران في غزة هو حرف لكل الأعين والأنظار نحو ميدان الحرب الدامي، لكن ميدان الحرب الأكثر خطورة، في ظني هو عودة بن غفير لنفس منصبه وزيرًا للأمن، ستؤدي إلى خطوات خطيرة في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة”.

وأكد رشوان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سيحاول بعد أن أشعل النيران في غزة، التحرك بسرعة شديدة في الضفة الغربية.

تهجير سكان غزة إلى الأردن

وأوضح رشوان أنه وربما سيكون هناك تهجير للفلسطينيين ليس إلى مصر لكن إلى الأردن، وبالتالي أخشى أن ندخل في منعطف خطير هذه المرة.

وأكد رشوان أن الكابح الوحيد لهذا المنعطف وهو يبدو غريبًا بعض الشيء أن يزداد اشتعال الحرب في المنطقة، فهذا سيكون الكابح الوحيد للرئيس ترامب، لأنه هو ونتنياهو يعولان على أن الأمر الآن هو أمر متعلق بهؤلاء الفلسطينيين المنقسمين القليلين المحاصرين الموجودين في أرض ضيقة والذين لا يملكون شيئًا، فيمكن تحقيق ما تريده إسرائيل ضمن هذا النطاق الجغرافي، ضفة وغزة ونطاق 27000 كيلومتر مربع وهو ما يعرف بفلسطين التاريخية.

رشوان: ترمب سيتعامل مع ملف الضفة بمخطط تهجير أهلها إلى الأردن

وأكد رشوان أن «أكثر ما أخشاه في موضوع الضفة هو تكرار ما طرحه الرئيس ترامب في موضوع التهجير بشكل مختلف، فالرئيس ترامب أطلق القنبلة الأكبر بالتهجير واستغرقنا وقتًا في رد الفعل وفي إيقاف ذلك».

وأضاف أن ترامب نفسه «عندما سئل عن ضم إسرائيل للضفة الغربية أجاب باللغة الإنجليزية (أعتقد أن هذا سينجح) ولم يبدِ اعتراضًا وهو الذي سبق وقرر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وبالتالي فإن ترامب سيصمت، وصمت الرئيس ترامب عند نتنياهو وعند اليمين المتطرف في إسرائيل هو رضا وهو ضوء أخضر».

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