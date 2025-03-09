أخبار الحوادث اليوم، العثور على جثة عامل دليفرى بمرسى مطروح، مقتل شاب فى مشاجرة مع صديقه بالبحيرة، استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة، إحالة 4 مسئولين بالسيرك القومي للمحاكمة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أصيب 16 شخصا بكسور وجروح مختلفة، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل، بالطريق الدولى الساحلى.

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح جهودها لكشف لغز العثور على جثة عامل دليفرى بمرسى مطروح .

لقى شاب مصرعه على يد صديقه إثر خلافات سابقة بمحافظة البحيرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

نظمت وزارة الداخلية، احتفالا بيوم الشهيد، تقديرًا لتضحيات أبنائهم فى سبيل أمن واستقرار الوطن واستمرارًا للدعم والرعاية التى تقدمها الوزارة لأسر الشهداء.

قررت محكمة مطروح، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار، إلى جلسة 27 أبريل المقبل.

أودعت محكمة استئناف جنايات الجيزة حيثيات حكمها في قضية مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد طه طلعت مهنا، والتي انتهت بقبول الاستئناف المقدم منهما وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية اتهامهما بالتزوير في محرر رسمي.

حددت النيابة العامة 7 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه على حكم حبسه 3 سنوات.

قررت المحكمة الاقتصادية تاجيل أولى جلسات محاكمة وائل غنيم بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية لجلسة ٢٣ مارس الجاري.

أمرت النيابة الإدارية للثقافة بإحالة أربعة من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بإساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي لسماحهم بدخول حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وأيضًا إدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء شخصين بقيام قوات الشرطة بإخلاء إحدى دور الأيتام بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.



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