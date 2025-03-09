إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى

أصيب 16 شخصا بكسور وجروح مختلفة، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل، بالطريق الدولى الساحلى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الدولى الساحلى.

حادث مرورى على الطريق الدولى الساحلى

وبالفحص تبين إصابة 16 شخصا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز كفر الدوار،وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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