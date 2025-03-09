الأمن يكشف ملابسات فيديو الشرطة تخلي دار أيتام بالإسكندرية (فيديو)

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء شخصين بقيام قوات الشرطة بإخلاء إحدى دور الأيتام بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.



وبالفحص، انتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الإسكندرية لتأمين تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح (إحدى السيدات) لتسليمها العقار "ملك والدها" خالى من الأشخاص والشواغل (سبق شغلها كدار للأيتام وصدر قرار من وزارة التضامن الإجتماعى بحل الدار وتصفيتها ونزع الولاية عنها منذ عام 2017).. إلا أنه تعذر تنفيذ الحكم المشار إليه لعدم حضور الصادر لصالحها الحكم وبالعرض على قاضى التنفيذ قرر إرجاء التنفيذ.. وخلال ذلك قام (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم) بتصوير مقطع الفيديو.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى لجذب تعاطف المواطنين وغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ القرار لرغبتهما

فى الإستيلاء على العقار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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