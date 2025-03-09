الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

القبض على طفل يقود جرارا زراعيا بدمياط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة جرار زراعى بدمياط.

طفل يقود جرار زراعى بدمياط

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة "جرار زراعى" بميدان سرور بدمياط، معرضًا حياته والآخرين للخطر.

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة المستخدمة فى الواقعة وقائدها طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.

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