مقتل شاب فى مشاجرة مع صديقه إثر خلافات سابقة بالبحيرة

لقى شاب مصرعه على يد صديقه إثر خلافات سابقة بمحافظة البحيرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

كان مأمور مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أن البحيرة تلقى بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود جثة.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول جثة لشخص نتيجة تعدى آخرين خلال مشاجرة بقرية السعرانية، إلى مستشفى كفر الدوار العام، وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العام، تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن.

وتوصلت جهود البحث الى نشوب مشاجرة بين شاب وآخر إثر خلافات سابقة بينهما والقى رجال المباحث، القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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