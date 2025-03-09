جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل دليفرى بمرسى مطروح

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح جهودها لكشف لغز العثور على جثة عامل دليفرى بمرسى مطروح .

كانت غر فة عمليات الجدة بمديرية أمن مطروح تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقى بجانب طريق الوادي بمدينة مرسى مطروح.

“كان رايح يوصل الطلبات”..العثور على جثة عامل دليفرى بمطروح

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف الى مكان البلاغ، وتبين بالفحص المبدئى، أن الجثة لعامل دليفرى “ اسمه محمد س.ر ” 35 سنة من محافظة كفر الشيخ، وتبين وجود آثار ذبح بالرقبة وعدة طعنات بالجسم، وعدم وجود الدراجة النارية التى يستقلها، حيث كان يقوم بتوصيل طلبات إلى أحد الزبائن.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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