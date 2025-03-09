المشدد 15 سنة لعاطل شرع في قتل عامل لخلافات بينهما بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بالشروع في قتل شقيق طليقته لخلافات بينهما في منطقة المطرية بالسجن المشدد 15 سنة.



وكان قسم شرطة المطرية تلقي بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وسقوط عامل مصاب وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وشقيق طليقته لخلافات أسرية بينهما.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشاداة بينهما وأثار غضب المجني عليه فشرع في قتله وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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