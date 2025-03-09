الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

دقيق مهرب
دقيق مهرب

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

 حملات تموينية على مدار 24 ساعة

 

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 7 أطنان  دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

txt

القبض على سائق صدم سيدة وأطفالها وحاول التعدي عليها بالضرب بحدائق الأهرام

txt

الأمن العام يشن حملات تضبط 75 قضية بمضبوطات 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة التموين إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية البيع بأزيد من السعر المقرر التلاعب بأسعار الخبز

مواد متعلقة

القبض على سائق صدم سيدة وأطفالها وحاول التعدي عليها بالضرب بحدائق الأهرام

الأمن العام يشن حملات تضبط 75 قضية بمضبوطات 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية

ضبط 12 مليون جنيه حصيلة قضايا إتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط شخصين يحملان سلاحا ناريا وأبيض بدمياط

الأمن يكشف ملابسات فيديو الشرطة تخلي دار أيتام بالإسكندرية (فيديو)

تحرير 1073 مخالفات الملصق الإلكتروني ورفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الزراعي

الداخلية تواصل مبادرة توزيع المساعدات العينية على الأسر الأكثر احتياجًا
ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

3 % من الأجر التأميني، النواب يحسم علاوة العاملين بالقطاع الخاص بعد جدل برلماني

جنرال أمريكي سابق يحذر من أمر خطير للغاية يدفع الدول العربية للحرب مع إسرائيل

محظورات في مشروع قانون العمل الجديد، تعرف عليها

موعد الافتتاح الرسمى لحديقتي الحيوان والأورمان

منوعات

المزيد

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد الحربية في "أزمة مالك بن نويرة"

هل الحامل أو المرضعة ملزمة بالصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة دومة الجندل وأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية

المزيد
الجريدة الرسمية