الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

السجن المؤبد لـ سائق قتل عاملا فى مشاجرة بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش" بطلقة في الساق اليمني، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

 

السجن المؤبد لـ سائق قتل عاملا فى مشاجرة

 

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم:- "عبد الرحمن د إ د" ٢٥ سنة - سائق - مقيم شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٣٥٣٢ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ۱۹۲۰ لسنة ٢٠٢٤ کلی جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه محمد صلاح أمين عبد الرحمن عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن ولد لديه الغضب قصد القتل فأطلق صوبه عيارًا ناريًا من سلاحًا ناريًا كان يحمله "فرد خرطوش" في ساقه اليمني قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا " فرد خرطوش"، وأحرز ذخيرة "طلقة" مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

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النيابة العامة محكمة جنايات شبرا الخيمة قسم اول شبرا الخيمة

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