تنظيم زيارات لأسر الشهداء للأماكن السياحية والأثرية احتفالا بيوم الشهيد (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية، احتفالا بيوم الشهيد، تقديرًا لتضحيات أبنائهم فى سبيل أمن واستقرار الوطن واستمرارًا للدعم والرعاية التى تقدمها الوزارة لأسر الشهداء.

احتفال يوم الشهيد

ونظمت الوزارة زيارات لأسر الشهداء إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية احتفالا بهذه المناسبة.

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