أخبار الحوادث اليوم، إحالة 4 أفراد من الطاقم الطبي بمستشفى بالأقصر للمحاكمة، حقيقة اتهام شرطة العبور بتحطيم سيارة سيدة، الحبس 3 سنوات لرجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة ادعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بمدينة العبور بالقليوبية بفتح سيارتها وتحطيمها من الداخل دون وجه حق.



النيابة الإدارية تحيل 4 أفراد من طاقم طبى بمستشفى بالأقصر للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإحالة أمر استشاري تخدير – طبيب متعاقد بالمستشفى سابقًا وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة - إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، وذلك على خلفية إهمالهم الطبي بعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأحد المرضى.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد".

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بالسجن لمدة 3 سنوات ضد رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه.



شهدت منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من سقف عقار مكون من 3 طوابق، دون وقوع أي إصابات.

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالأخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.

تواصل وزارة الداخلية، مشاركة المواطنين الاحتفال بشهر رمضان المعظم، فى إطار مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لـ 5 عمال وربة منزل لإشعالهم النيران في منزل سيدة بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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