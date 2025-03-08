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حوادث

المؤبد لـ 5 عمال وربة منزل لإشعالهم النيران في منزل سيدة بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لـ 5 عمال وربة منزل لإشعالهم النيران في منزل سيدة بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

وكانت البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "حسين.ا.ح.م" 58 سنة - عامل، و"انتصار.ا.ح.ا" 54 سنة ربه منزل، و"أحمد.ح.ا.ح" 29 سنة - عامل، "محمد.ح.ا.ح" 23 سنة - عامل، و"طارق.ع.ع" - 38 سنة - عامل، و"محمود.ف.ا" 36 سنة - عامل، في القضية رقم 26762 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4281 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 2024/10/18 بدائرة مركز القناطر الخيرية، أضرموا النيران عمدًا بمحل سكن المجني عليها إيمان عبد الفتاح محمد حجازي المبين وصفا بالأوراق.

ومن ناحية أخرى قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، السجن المؤبد لعاملين لاتجارهم في المواد المخدرة الميثامفيتامين والهيروين وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين "إسلام.ر.س" 25 سنة - عامل، و"أحمد.ن.ا" - 37 سنة - عامل، في القضية رقم 28242 لسنة 2024 القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4152 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنهما في يوم 28 / 10 / 2024 بدائرة القناطر الخيرية محافظة القليوبية المتهم الأول احرز جوهرا مخدرا (ميثامفيتامين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

استطرد أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة  ان المتهم الثاني: احرز جوهرًا مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واختتم أمر الإحالة بان المتهم الثاني احرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مقشط).

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