وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان: ملحمة تجسد معاني الإيمان والعزيمة

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وزير الداخلية عن ذكرى العاشر من رمضان:كل عام تجسد معانى الإيمان والعزيمة

وقال وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان،تلك الذكرى الخالدة التى امتزج فيها يقين الإيمان بالله وبقيم الفداء من أجل الوطن فى أيام شهر رمضان المبارك تأتى كل عام لتتجسد فيها

معانى الإيمان والعزيمة والإرادة الصلبة وتجيش فى نفوسنا مشاعر الفخر والاعتزاز بالنصر وتترسخ عقيدة بقاء مصر الكنانة بقيادتكم الحكيمة دائمًا قوية رايتها عالية خفاقة بين الأمم يحدوها الأمن والاستقرار.

كما بعث وزير الداخلية- برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".

وقال وزير الداخلية: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق التمنيات. إن هذا اليوم العظيم لم يكن مجرد إنتصار عسكرى.. بل كان درسًا فى الإرادة الوطنية والعزيمة الصلبة والتخطيط الحكيم وستظل ذكراه لكل مصرى مصدر فخرٍ وإعتزاز بجيشه العظيم الذى ضرب رجاله البواسل أروع الأمثلة فى البطولة والعطاء والفداء دفاعًا عن الأرض وصونًا للكرامة فى مواجهة أطماع الحاقدين وكيد المتربصين.

وأضاف وزير الداخلية، عاشت القوات المسلحة درعًا للوطن وسيفه.. وحفظ الله رجالها ورحم شهدائها.. وعاشت مصر قوية عزيزة.



كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

وقال وزير الداخلية؛ إن هذا اليوم المجيد يحيى فى نفوسنا أسمى معانى البطولة والفداء وتأتى ذكراه ليتأكد معها للعالم أجمع عقيدة وعزيمة وصلابة جند مصر البواسل فى شتى ميادين التضحية والعطاء حين قهر جيش مصر العظيم قوى العدوان وسطر نصرًا سيظل خالدًا فى تاريخ السجلات العسكرية على مر الزمان.

حفظ الله قواتنا المسلحة درعًا وسيفًا للوطن.. وحفظ مصر كنانته فى الأرض.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

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