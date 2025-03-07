الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان: ملحمة تجسد معاني الإيمان والعزيمة

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء  محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وزير الداخلية  عن ذكرى العاشر من رمضان:كل عام تجسد معانى الإيمان والعزيمة 

وقال وزير الداخلية  بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان،تلك الذكرى الخالدة التى امتزج فيها يقين الإيمان بالله وبقيم الفداء  من أجل الوطن فى أيام شهر رمضان المبارك تأتى كل عام لتتجسد فيها 
معانى الإيمان والعزيمة والإرادة الصلبة وتجيش فى نفوسنا مشاعر الفخر والاعتزاز بالنصر وتترسخ عقيدة بقاء مصر الكنانة بقيادتكم الحكيمة دائمًا قوية رايتها عالية خفاقة بين الأمم يحدوها الأمن والاستقرار.

وزير الداخلية يأذن لـ 42 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

وزير الداخلية لرجال الشرطة: نستقبل شهر رمضان بما يحمله من قيم الفداء والصبر

كما بعث وزير الداخلية- برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".

وقال وزير الداخلية: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات  حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق التمنيات. إن هذا اليوم العظيم لم يكن مجرد إنتصار عسكرى.. بل كان درسًا فى الإرادة الوطنية والعزيمة الصلبة والتخطيط الحكيم وستظل ذكراه لكل مصرى مصدر فخرٍ وإعتزاز بجيشه العظيم الذى ضرب رجاله البواسل أروع الأمثلة فى البطولة والعطاء والفداء دفاعًا عن الأرض وصونًا للكرامة فى مواجهة أطماع الحاقدين وكيد المتربصين.

وأضاف وزير الداخلية، عاشت القوات المسلحة درعًا للوطن وسيفه.. وحفظ الله رجالها ورحم شهدائها.. وعاشت مصر قوية عزيزة.

       
كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

 

وقال وزير الداخلية؛ إن هذا اليوم المجيد يحيى فى نفوسنا أسمى معانى البطولة والفداء وتأتى ذكراه ليتأكد معها للعالم أجمع عقيدة وعزيمة وصلابة جند مصر البواسل فى شتى ميادين التضحية والعطاء حين قهر جيش مصر العظيم قوى العدوان وسطر نصرًا سيظل خالدًا فى تاريخ السجلات العسكرية على مر الزمان.

حفظ الله قواتنا المسلحة درعًا وسيفًا للوطن.. وحفظ مصر كنانته فى الأرض.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القائد الاعلي للقوات المسلحة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أيام شهر رمضان ذكرى العاشر من رمضان عبدالمجيد صقر وزير الدفاع وزير الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية توزع وجبات إفطار على المواطنين بالطرق (فيديو وصور)

ضبط ورشتين لتصنيع وبيع الأسلحة النارية في البحيرة والأقصر

القبض على قائد أتوبيس للسير عكس الاتجاه بمدينة نصر

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم حشيش وشابو بـ 5 ملايين جنيه

ضبط 53 ألف قطعة ألعاب نارية فى البساتين وفيصل قبل ترويجهم

ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 22 كيلو حشيش داخل سيارة بمدينة بدر

تحرير 37 ألفا و196 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 16 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

الزمالك يهدد ثلاثي الأهلي بالغياب أمام بيراميدز

وزير جيش الاحتلال: لا نثق بنظام الشرع وسنبقى لفترة غير محددة بالأراضي السورية

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

صدمة في بيراميدز بسبب إصابة نجمه الدولي

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

إخماد حريق هائل في مصنع غزل بالمحلة الكبرى دون خسائر بشرية (صور)

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر النحاس اليوم الجمعة، آخر تحديث

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية