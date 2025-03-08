الأمن يكشف حقيقة اتهام شرطة العبور بتحطيم سيارة سيدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة إدعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بمدينة العبور بالقليوبية بفتح سيارتها وتحطيمها من الداخل دون وجه حق.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطعى فيديو تم نشرهما بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بمدينة العبور بالقليوبية بفتح سيارتها وفصل البطارية وسحب لوحاتها المعدنية وتحطيمها من الداخل دون وجه حق.



و بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول العبور بالقليوبية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها توقف سيارة ملاكى "الظاهرة بمقطعى الفيديو" بدون لوحات معدنية على جانب الطريق قيادة نجل القائمة على النشر (عاطل "سبق إتهامه فى قضايا بلطجة وحيازة أسلحة بيضاء" - مقيم بدائرة القسم) ولدى مشاهدته للقوات ترك السيارة ولاذ بالهرب "جارى ضبطه".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمة على النشر، وبمواجهتها أقرت بتصوير ونشر مقطعى الفيديو المشار إليهما والإدعاء بذلك للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية ضد نجلها لقيادته السيارة بدون لوحات معدنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لإدعائها الكاذب.



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