الجمعة 07 مارس 2025
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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية، فيتو

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية أسفل كوبري السفاينة بطوخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية 

وانتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لساعات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم  سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية أسفل كوبري السفاينة طوخ. 


وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وجارٍ رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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