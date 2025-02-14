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حوادث

النيابة تستمع للمتهمين بتهمة التعدي علي عامل في السيدة زينب

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تستمع نيابة السيدة زينب الجزئية إلى عدد من الأشخاص متهمين بضرب عامل بمحل دواجن بالسيدة زينب بسبب خلاف على ثمن “فرخة”.

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على (عامل بمحل دواجن – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) وإصابته بجروح قطعية متفرقة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات حول البيع والشراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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قسم شرطة السيدة زينب السيدة زينب النيابة العامة

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