السبت 08 مارس 2025
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حوادث

انهيار جزئي لعقار في السيدة زينب

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار

 شهدت منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من سقف عقار مكون من 3 طوابق، دون وقوع أي إصابات.

انهيار جزئى لعقار السيدة زينب
 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من سقف سطح عقار، بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط جزء من سقف شقة بالطابق الثالث على شقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 3 طوابق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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