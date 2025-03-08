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حوادث

وزير الداخلية للفريق أول عبد المجيد صقر: يوم الشهيد يذكرنا بتضحيات أبناء مصر

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد".

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وقال وزير الداخلية في برقيته:" تلك المناسبة العزيزة على نفوسنا.. إذ تذكرنا دومًا بتضحيات أبناء مصر الأوفياء فى شتى ميادين الفداء.. الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعًا عن أرض الوطن وصونًا لكرامته وترسيخًا لدعائم أمنه وإستقراره.. وسطروا بدمائهم الذكية صفحات خالدة فى سجل المجد.. ستظل باقية تستلهم منها الأجيال القادمة.. معانى العطاء والإيثار".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
 

وقال وزير الداخلية:" طيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة "يوم الشهيد".. أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين.. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص التحية وصادق التمنيات. وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة.. نتذكر بكل فخر وإعتزاز شهدائنا  الأبرار.. الذين سطّروا أروع  ملاحم  البطولة فى ميادين الشرف والعطاء.. وضربوا أعظم الأمثلة فى التضحية والفداء.. من أجل أن يبقى الوطن حرًّا.. أبيًّا.. مستقرًا.. شامخًا.. ويحفروا ذكراهم العطرة فى سجلات العطاء الوطنى.. شاهدة على جلال تضحياتهم".

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