السبت 08 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 94 سلاحا ناريا و22 قضية جلب مخدرات

حملة أمنية فى أسيوط
حملة أمنية فى أسيوط تضبط 94 سلاح نارى و22 قضية جلب مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط؛ من  ضبط 22 قضية جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 11 كيلو جرام من مخدر الحشيش – قرابة 3 كيلو جرام من مخدر الشابو - كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (22 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").
 

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 94 سلاح نارى و22 قضية جلب مخدرات 
حملة أمنية فى أسيوط تضبط 94 سلاح نارى و22 قضية جلب مخدرات 

كما تم ضبط 94 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن (18 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش- 61 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)  بحوزة (86 متهم "لـ 35 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 1154 حكم قضائى متنوع.

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 وتم اتخاذ الاجراءات القانونية  وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية ضبط المحكوم عليهم الهاربين قطاع الأمن العام

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