حملة أمنية فى أسيوط تضبط 94 سلاحا ناريا و22 قضية جلب مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط؛ من ضبط 22 قضية جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 11 كيلو جرام من مخدر الحشيش – قرابة 3 كيلو جرام من مخدر الشابو - كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (22 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").



حملة أمنية فى أسيوط تضبط 94 سلاح نارى و22 قضية جلب مخدرات

كما تم ضبط 94 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن (18 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش- 61 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (86 متهم "لـ 35 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 1154 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.