الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

ضبط ورشتين لتصنيع وبيع الأسلحة النارية في البحيرة والأقصر

ضبط ورشتين لتصنيع
ضبط ورشتين لتصنيع وبيع الأسلحة النارية فى البحيرة والأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور) لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية.

 

وكشفت التحريات، عن قيام المتهمين متخذان من مسكن أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى..وبحوزتهما "10 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي”.

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"؛ لقيامهما بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها، واتخاذهما من مسكن أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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وعثر بحوزتهما (8 قطع سلاح نارى "بندقية خرطوش، 6 فرد محلى، طبنجة صوت "- عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء لأسلحة مختلفة - أدوات التصنيع - 2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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