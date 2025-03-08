السبت 08 مارس 2025
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حوادث

"الدستورية" تحمي عمال المقاولات من أخطار العجز والإصابة

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالأخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.

المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية

 وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.

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المحكمة الدستورية أحكام الدستورية العليا حكم الدستورية في دعاوي تنازع أنواع التأمينات الاجتماعية أموال هيئة التأمينات الاجتماعية

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