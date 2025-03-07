الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: حقيقة اختطاف فتاة سوهاج.. حجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة بالشرقية وإجراء تحليل مخدرات له.. تسمم 4 حالات من أسرة واحدة بالغربية ووفاة طفل

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

 نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بتعرض إحدى الفتيات بمحافظة سوهاج للاختطاف.

 

حجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة بالشرقية وإجراء تحليل مخدرات له

أمرت نيابة العاشر من رمضان  محافظة الشرقية بحجز المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر8 سنوات، حال وجودها بحمام بجوار سوق ابني بيتك بالمدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.


تسمم 4 حالات من أسرة واحدة بالغربية ووفاة طفل والنيابة تباشر التحقيق

استقبلت مستشفى بسيون المركزي بـ محافظةالغربية اليوم، أربع حالات إصابة بتسمم غذائي من قرية شبراتنا، وسط حالة من الاستنفار الطبي لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.


وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان: ملحمة تجسد معاني الإيمان والعزيمة

بعث اللواء  محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.


الداخلية توزع وجبات إفطار على المواطنين بالطرق (فيديو وصور)

حرصت وزارة الداخلية علي مشاركة المواطنين الاحتفال بشهر رمضان المعظم، فى إطار مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية  رئيس الجمهورية  .

 

غدا، رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة غدا السبت، رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه.


تفاصيل التحقيق مع سائق قيد طفليه بسلاسل حديدية من الرقبة ببولاق الدكرور

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة احتجاز صغيرين وتقييدهما بسلاسل حديدية داخل شرفة منزل ببولاق الدكرور، وأمرت بالتحفظ على والد الطفلين ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.


ما العقوبة المتوقعة على المتهم بإلقاء أكياس مياه على المارة بمدينة نصر؟ قانوني يجيب

بعد ضبط الطالب المتهم بإلقاء أكياس مياه على المارة بـ مدينة نصر، كشف الخبير القانوني الدكتور محمود سيد أحمد الحسيني المحامي، العقوبة المتوقعة على المتهم.


مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم -القاهرة"

لقي شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم – القاهرة، باتجاه الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، تحت تصرف جهات التحقيق.


القبض على قائد سيارة نقل ذكي بتهمة سب وقذف أجنبية ورفض نزولها في البساتين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سيدة من سائق.

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