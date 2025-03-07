الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة نقل ذكي بتهمة سب وقذف أجنبية ورفض نزولها في البساتين

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة نقل ذكى “ اندريفر” لسب وقذف أجنبية ورفض

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سيدة من سائق.

القبض على قائد سيارة نقل ذكى  لسب وقذف أجنبية ورفض نزولها 
القبض على قائد سيارة نقل ذكى  لسب وقذف أجنبية ورفض نزولها 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") من (قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي) لقيامه بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول من السيارة.

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بالفحص تبين تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من الشاكية بتضررها من قائد السيارة لقيامه بتوصيلها من محل سكنها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة إلى أحد الأماكن بدائرة القسم مقابل أجرة متفق عليها وقيامه بطلب مبلغ إضافى فرفضت فقام بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول إلا عقب إعطائه المبلغ الإضافى.
 

وأمكن ضبط المشكو فى حقه..وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب عدم دفعها قيمة رحلة إضافية عقب توصيلها لمحل سكنها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة قسم شرطة البساتين القبض على قائد سيارة نقل ذكى سب وقذف أجنبية

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