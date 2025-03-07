تسمم 4 حالات من أسرة واحدة بالغربية ووفاة طفل والنيابة تباشر التحقيق

استقبلت مستشفى بسيون المركزي بـ محافظةالغربية اليوم، أربع حالات إصابة بتسمم غذائي من قرية شبراتنا، وسط حالة من الاستنفار الطبي لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

وأكدت مصادر طبية بـ الغربية أن أحد الحالات، وهو طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، قد لفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات إنعاشه، بينما لا تزال باقي الحالات تحت الملاحظة الطبية وتلقي العلاج اللازم.

على الفور، انتقلت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب التسمم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية تتركز حول معرفة نوع الطعام الذي تناوله المصابون، مع أخذ عينات لإرسالها إلى المعامل الجنائية لفحصها، والتأكد من وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث.

هذا، وتواصل المستشفى متابعة الحالة الصحية للمصابين، وسط حالة من الحزن بين أهالي قرية شبراتنا بعد وفاة الطفل.



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