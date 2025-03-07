الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

غدا، رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

محمد مجدي أفشة ،
محمد مجدي أفشة ، فيتو

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة غدا السبت، رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه.


وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة تأجيل القضية لتقديم أصل الشيك.

أقوال رجل الأعمال المتهم في واقعة أفشة


وقال رجل الأعمال المتهم: إن الاتفاق بينه وبين لاعب النادي الأهلي كان يتعلق بشراء 5 وحدات تجارية داخل مشروع بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، وأن اللاعب سلمه المبلغ كمقدم تعاقد، لكن لم يتم تحرير أي عقود رسمية بينهما.


وأوضح المتهم، أن علاقة صداقة تجمعه مع أفشة وسلمه المبلغ دون إثبات رسمي، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للوحدات تبلغ 35 مليون جنيه، ولم نتفق بشكل نهائي على طريقة سداد باقي المبلغ، لأن الأمور لا تزال قيد الحسابات داخل الشركة.

ونفى رجل الأعمال النصب على أفشة وأن الشيك بمثابة مقدم تعاقد على الوحدات التجارية وليس لشراء سيارة، موضحا بأنه حاليا محبوس ولن يستطيع إعادته إليه ولا صحة لتمزيق إيصال استلام الشيك منه.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أحالت رجل الأعمال “ر.ح.ر” المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي، قد تقدم ببلاغ يتهم فيه رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.


وتلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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