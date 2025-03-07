حجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة بالشرقية وإجراء تحليل مخدرات له

أمرت نيابة العاشر من رمضان محافظة الشرقية بحجز المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر8 سنوات، حال وجودها بحمام بجوار سوق ابني بيتك بالمدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.

حقيقة وفاة الطفلة المعتدى عليها جنسيا بالشرقية

نفى مصدر طبي بمستشفى العاشر الجامعي محافظة الشرقية ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الطفلة المعتدى عليها جنسيا داخل حمام مسجد في نهار شهر رمضان بمنطقة ابنى بيتك بالمدينة، مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة وأن الحالة الصحية للطفلة مستقرة.

وكانت مدينة العاشر من رمضان قد شهدت أمس جريمة بشعة بعد تعدى ذئب بشري على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات جنسيا بشكل وحشي داخل حمام مسجد؛ ما أدى لإصابتها بنزيف حاد، ونقلت إلى مستشفى العاشر الجامعي وأجريت لها العلاجات اللازمة واستقرت حالتها الصحية بدرجة كبيرة.

فيما تمكن عدد من الأهالي بالحي 10 بمدينة العاشر من رمضان من ضبط المتهم ويدعى "خيري" (مدمن) بعدما هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء تواجدها داخل حمام في نهار رمضان بجوار سوق ابنى بيتك بالمدينة، حيث لقنوه علقة ساخنة قبل تسليمه لرجال الشرطة.

بكاء طفلة يكشف جريمة بشعة في نهار رمضان

بعد صرخات والدة الطفلة وهى سيدة مكافحة وتعمل بذات المنطقة التي فوجئت عقب عودة ابنتها وهى تبكى وعندما سألتها عن سبب بكائها أكدت لها أنها تعرضت لهتك عرض من شاب كبير داخل الحمام.

مقطع فيديو يرصد لحظة القبض علي المتهم بهتك عرض طفلة ابنى بيتك

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يرصد لحظة إمساك الأهالي بالمتهم وتلقينه علقة موت وتسليمه للشرطة، حيث ظهر وهو لا يستطيع السير على قدميه بينما جرى نقل الطفلة والتى أصيبت بنزيف وحالة إعياء وجروح ليجري نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وفجّر حادث اغتصاب الطفلة حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا بمحافظة الشرقية مستنكرين هذه الجريمة البشعة فيما كشفت الفحوصات الطبية المبدئية أن الطفلة تعاني من إصابات خطيرة لتصبح بين الحياة والموت.

جريمة بشعة تهز العاشر من رمضان

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بضبط شاب متهم بالتعدي على طفلة جنسيا داخل حمام مسجد بمنطقة السوق في "ابني بيتك" بالحي العاشر وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث حيث تحفظت على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

فيما أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث وأجرت معاينة مبدئية وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم

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