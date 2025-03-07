يعاني من أزمة نفسية، شاب يتخلص من حياته شنقا بالفيوم

أقدم شاب من الفيوم في منتصف العمر على الانتحار شنقا، بسبب تعرضه لهزة نفسية، بسبب ضيق ذات اليد، وعثرت أسرته عليه معلقا بحبل يتدلى من سقف حجرة نومه بقرية كوع القرد بمركز طامية وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بعثور أسرة من عزبة كوع القرد بنطاق المركز، على جثة رب الأسرة مشنوقا داخل غرفته بالمنزل، وعلي الفور.

انتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان البلاغ، وتبينّ ان «هيثم. خ.ع »، 40 سنة، معلقا من بحبل يتدلي من سقف الغرفة، ولقي حتفه متأثرا باسفكسيا الخنق، وأكدت أسرته، أنّه كان يمر بحالة نفسية سيئة منذ فترة، وتم انزال الحثة، واستدعت قوات الأمن سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، واخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بالصفحة التشريحية الجثة موضحا سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.

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