تفاصيل التحقيق مع سائق قيد طفليه بسلاسل حديدية من الرقبة ببولاق الدكرور

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة احتجاز صغيرين وتقييدهما بسلاسل حديدية داخل شرفة منزل ببولاق الدكرور، وأمرت بالتحفظ على والد الطفلين ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

وطالبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث، كما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أفادوا بأن الطفلين استغاثا بهم، وأن والدهما هو من قام بتقييدهما.

أفاد الطفلان بأن والدهما يعمل سائقًا، قام بتقييدهما قبل مغادرته المنزل، مشيرين إلى أنهما استغاثا بالأهالي لإنقاذهما.

وعقب القبض عليه، وأفاد المتهم خلال التحقيقات بأن طفليه كانا يتركان المنزل دون إذنه، ما دفعه إلى تقييدهما كنوع من التأديب

احتجاز طفلين داخل شرفة أحد العقارات

وتلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ من الأهالي باحتجاز طفلين داخل شرفة أحد العقارات بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص، تبين وجود طفلة 10 سنوات، وشقيقها 13 عامًا، مقيدين من الرقبة بسلاسل وأقفال حديدية داخل شرفة المنزل.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إعداد كمين أسفر عن ضبط المتهم فور عودته إلى المنزل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

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