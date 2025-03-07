الداخلية توزع وجبات إفطار على المواطنين بالطرق (فيديو وصور)

حرصت وزارة الداخلية علي مشاركة المواطنين الاحتفال بشهر رمضان المعظم، فى إطار مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية .

وقامت وزارة الداخلية، بتوزيع وجبات الإفطار على المواطنين أثناء عملهم بمختلف محافظات الجمهورية وعلي الطرق السريعة، وتحت شعار " معك فى رمضان​".



ولاقت المبادرة استحسان المواطنين والشكر الأجهزة الأمنية علي هذه المبادرة.

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