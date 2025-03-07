الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم -القاهرة"

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم، فيتو

لقي شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم – القاهرة، باتجاه الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - القاهرة، وعلى الفور انتقل  قوة من الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. 

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج،  والجثمان إلى مشرحة المستشفى ذاته تحت تصرف النيابة العامة.

 

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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