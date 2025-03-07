مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم -القاهرة"

لقي شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم – القاهرة، باتجاه الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - القاهرة، وعلى الفور انتقل قوة من الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، والجثمان إلى مشرحة المستشفى ذاته تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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