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محافظات

إصابة 21 شخصا بحالة تسمم بعد تناولهم الإفطار الجماعي بقرية سندبسط في الغربية

حالة تسمم، فيتو
حالة تسمم، فيتو

شهدت قرية سندبسط التابعة لمركز زفتى بـ محافظة الغربية، مساء أمس الإثنين، حالة من الذعر عقب إصابة 21 شخصًا باشتباه تسمم غذائي، وذلك بعد تناولهم وجبة الإفطار.

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تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، يفيد بوصول 21 حالة تعاني من أعراض التسمم، مثل القيء وآلام المعدة وارتفاع درجة الحرارة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى المستشفى، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، لإجراء الفحص والتحري عن أسباب الواقعة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المصابين تناولوا وجبة إفطار، يُرجح أنها من موائد إفطار جماعية، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم داخل المستشفى، حيث استقرت الحالة الصحية لمعظمهم بعد تلقي العلاج والرعاية الطبية.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي بفحص ملابسات الحادث، والتأكد من وجود أي شبهة جنائية.

وتتابع الأجهزة التنفيذية والصحية بـ محافظة الغربية الموقف من كثب، مع التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة في موائد الإفطار، حفاظًا على صحة المواطنين.

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