الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات المتهم بإلقاء أكياس مياه على المارة بمدينة نصر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أدلى الطالب المتهم بإلقاء أكياس مياه على المارة بـ مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

 

وقال المتهم: إنه شاهد تلك الأفكار على فيس بوك والتيك توك، وفكر في تطبيقها من أجل اللهو والمزاح مع المواطنين، وأنه بادر في تنفيذ فكرته مع أصدقائه بإلقاء أكياس المياه على المارة في الشارع.

 

فيديو إلقاء أكياس مياه على المارة 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصـــل الاجتماعي بشأن قيام مستقلي إحدى السيارات "تحمل لوحات معدنية مطموسة" بإلقاء أكياس مملوءة بالمياه على المارة بالشارع حال سيرهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

 

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال قيادته للسيارة برفقة أصدقائه بقصد اللهو.  


تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إلقاء أكياس مياه على المارة بمدينة نصر إلقاء أكياس مياه على المارة مدينة نصر فيديو إلقاء أكياس مياه على المارة

مواد متعلقة

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط أبطال فيديو إلقاء أكياس مياه على المواطنين بمدينة نصر

ضبط 5 أشخاص بتهمة الاعتداء على قائد سيارة عاتبهم بسبب إلقاء أكياس مياه عليه بالإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

السيسي: دور مصر دائما إيجابي ويهدف لتهدئة الصراعات

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

6 صور ترصد تفقد السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية

أقل وأعلى سعر لوحدات الحي اللاتيني بطرح بيتك في مصر

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء أثناء الصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الأمن يكشف تفاصيل فيديو إلقاء أكياس مياه على المارة بمدينة نصر

إخماد حريق هائل في مصنع غزل بالمحلة الكبرى دون خسائر بشرية (صور)

منوعات

المزيد

القبض على صبي يحمل سلاحا على متن طائرة في أستراليا

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر النحاس اليوم الجمعة، آخر تحديث

المزيد

انفوجراف

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على 3 تمرات يوميًّا في رمضان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة للقارئ محمود الحسيني من سورة الأعراف (فيديو)

بلاش نفضح اللي بيصلي بسرعة، علي جمعة يشرح شروط القبلة الصحيحة وحكم الصلاة بدون طهارة

طالب يسأل: لو حد مش على طهارة وفي تجمع ولازم يصلي يعمل إيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية