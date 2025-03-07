ما العقوبة المتوقعة على المتهم بإلقاء أكياس مياه على المارة بمدينة نصر؟ قانوني يجيب

بعد ضبط الطالب المتهم بإلقاء أكياس مياه على المارة بـ مدينة نصر، كشف الخبير القانوني الدكتور محمود سيد أحمد الحسيني المحامي، العقوبة المتوقعة على المتهم.

وقال الخبير القانوني: إذا كان المتهم طفل حدث أقل من ١٦ عاما، سيتم تحويله إلى نيابة الأحداث للتحقيق معه، لو بلغ السن القانوني هيحول للنيابة العامة وفي الغالب هتقوم بإخلاء سبيله.

وأضاف الحسيني، أن القانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه في غير الأماكن المحددة لها، من القانون رقم "38 لسنة 1967" فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، يعني في الأغلب بتكون غرامه ويجوز فيها التصالح,

وتابع الخبير القانوني أنه بالنسبة للوحات السيارة المطموسة فتكون العقوبة وفقا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 واخر تعديلاته في ٢٠٢٤، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى.

وأضاف: كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن تضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

فيديو إلقاء أكياس مياه على المارة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصـــل الاجتماعي بشأن قيام مستقلي إحدى السيارات "تحمل لوحات معدنية مطموسة" بإلقاء أكياس مملوءة بالمياه على المارة بالشارع حال سيرهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال قيادته للسيارة برفقة أصدقائه بقصد اللهو.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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