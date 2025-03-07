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حوادث

"الداخلية" تحتفل باليوم العالمي لشهداء ضباط الشرطة

الداخلية تحتفى باليوم
الداخلية تحتفى باليوم الدولى لإحياء ذكرى ضباط الشرطة

قامت وزارة الداخلية ، بإحياء ذكرى شهداء الشرطة من الذين سقوط فى عدد من المواجهات الأمنية على مستوى الجمهورية؛ وذلك بمناسبة إطلاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( INTERPOL- انتربول) لمبادرة بتاريخ 7 مارس من كل عام.. تحت مسمى "اليوم الدولى لإحياء ذكرى ضباط الشرطة الذين سقطوا فى الخدمة".

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وتحتفى وزارة الداخلية بهذا اليوم العالمى بإحياء ذكرى شهداء الشرطة الذين سقوط على مدار السنوات الماضية من بينهم، اللواء أحمد عسكر وعميد عامر عبد المقصود واللواء نجوى عبد العليم، العقيد محمد مبروك، الرائد إسلام مشهور، نقيب أحمد شوشة، الرائد محمد أبو شقرة.

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شهداء الشرطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الرائد اسلام مشهور احمد شوشة ذكرى شهداء الشرطة

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