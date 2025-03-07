مصرع شاب بطعنة في الصدر أثناء مشاجرة مع زوج شقيقته بالفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، في مشاجرة مع زوج شقيقته، بسبب خلافات المصاهرة، وتم نقل الجثة الي مشرحة. مستشفي سنورس المركزي، وفرض كردون أمني حول منازل العائلتين تحسبا لتجدد المشاجرة مرة أخري.

تفاصيل مصرع شاب من الفيوم علي يد زوج شقيقته

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز سنهور القبلية، يفيد بنشوب مشاجرة بشارع البوابة بدائرة المركز، ووجود جثة، وانتقلت قوة من مركز سنهور لمكان البلاغ، وتبين إصابة الشاب " ع.م. " بجرح طعني بالصدر، لفظ علي اثرة أنفاسه الأخيرة في الحال، وتمكن الأهالى من ضبط القاتل، الذي تبين أنه زوج شقيقة المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أن مشاجرة بينهما نشبت بسبب خلافات المصاهرة، وتم نقل المصاب لمستشفي سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنهور القبلية، واخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل عن ساعة وتاريخ وسبب الوفاة، موضحا الصفة التشريحية للجثة، وتولي التحقيق

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