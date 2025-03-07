مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بتعرض إحدى الفتيات بمحافظة سوهاج للاختطاف.

حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

وأوضح المصدر الأمنى، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من والد الفتاة بتغيب نجلته "طالبة" عن المنزل دون إتهام أحد بالتسبب فى غيابها.

وبالفحص تبين قيام المتغيبة بمغادرة منزلها نتيجة خلافات أسرية وإقامتها لدى أحد معارفها بمحافظة أسوان وعودتها لمنزلها اليوم التالى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

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