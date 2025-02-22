أخبار مصر: إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي، قمة الأهلي والزمالك، ظهور فيروس جديد من كورونا، محمد رمضان يثير الجدل بـ"رزم" الأموال

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

القمة 129، الأهلي يسعى لتأكيد هيمنته اليوم أمام الزمالك الباحث عن انتفاضة

تتجه أنظار جميع عشاق ومتابعي كرة القدم داخل مصر والوطن العربي، نحو ستاد القاهرة الدولي حيث تتجدد المواجهة الكلاسيكية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في القمة 129، المقرر لها مساء اليوم السبت ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

رزم رزم، ما قصة الأموال التي يوزعها محمد رمضان في الشارع (فيديو)

أثار مقطع فيديو محير تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يقوم بتوزيع "رزم" الأموال على أحد الأشخاص في الشارع، وسط تجمهر كبير حوله، جدلًا كبيرًا عن قصة الأموال التي يقوم بتوزيعها.

الطب الشرعي في إسرائيل يؤكد هوية جثة شيري بيباس

أكد معهد الطب الشرعي في إسرائيل اليوم السبت، أن الجثة التي سلمتها حركة حماس ليل الجمعة لإسرائيل تعود لـشيري بيباس، وذلك بعدما أجرت الفحوص اللازمة.

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 22 فبراير 2025 ثاني أيام الموجة الباردة.

عايزهم أحياء، طلب إسرائيلي جديد من الوسطاء عن عملية تبادل المرحلة الثانية من اتفاق غزة

المرحلة الثانية من اتفاق غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الجمعة، إن إسرائيل طلبت من الوسطاء الإفراج عن 22 أسيرًا على قيد الحياة في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها قمة الأهلي والزمالك ومواجهات البريميرليج

مواعيد مباريات اليوم، تتجه أنظار عشاق الرياضة اليوم السبت 22 فبراير 2025، إلى متابعة عدد كبير من المباريات الهامة التي ستقام اليوم.

اليوم، تعديل مواعيد تشغيل المترو بسبب مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد تشغيل المترو اليوم السبت، بالتزامن مع مباراة الأهلي والزمالك للتيسير على المشجعين.

ترامب يقيل رئيس أركان الجيش الأمريكي ويعين رجل أعمال خلفا له

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، وتعيين الجنرال دان كين خلفًا له.

حمادة هلال: ما عنديش أي مشكلة أغني للأهلي وهذا موقفي من جمهور الزمالك

أبدى الفنان حمادة هلال موافقته للغناء للنادي الأهلي، بناء على اقتراح من إحدى شركات الاتصالات التي يتعاون معها في الحملات الدعائية.

قلق أم غرور، تصريحات مثيرة لـ صلاح عن هالاند قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

ليفربول ضد مانشستر سيتي، أطلق الفرعون المصري محمد صلاح تصريحات مثيرة قبل المواجهة المرتقبة بين فريقه ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عندما أشار الجناح المصري إلى أن حياة مهاجم "السيتي"، إرلينج هالاند، أسهل منه.

ترامب يهدد أوكرانيا: إما التوقيع على صفقة المعادن أو مواجهة مشاكل مع الولايات المتحدة

صفقة المعادن، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه إما أن توقع أوكرانيا صفقة المعادن النادرة وإما ستواجه مشاكل مع الولايات المتحدة.

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

سيارة Model A الطائرة، أجرت شركة Alef Aeronautics أول اختبار ناجح لسيارتها الطائرة Model A في بيئة حضرية، حيث تمكنت من الإقلاع عموديًّا والطيران فوق مركبة أخرى قبل الهبوط مجددًا والانطلاق بسلاسة.

اليوم، الحكم على إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي للحكم محمد عادل

تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم السبت، حكمها على الإعلامي إبراهيم فايق في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.

أول دفعة من خطة ماسك، وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تسريح 5400 موظف

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يوم الجمعة، إنها ستلغي 5400 وظيفة في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوة العاملة الفيدرالية.

حقوق بث وتذاكر مجانية، آل الشيخ يواصل مفاجآته لمباريات الأهلي والهلال بمونديال الأندية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجآت بشأن مباريات الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

الصين تكشف عن فيروس جديد من كورونا يصيب البشر

اكتشف فريق من الباحثين الصينيين فيروس كورونا جديدا يصيب الخفافيش، ويُسمى HKU5-CoV-2، ولديه القدرة على إصابة البشر، وفقًا للتقارير.

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

في مشهد سينمائي، تمكن متهم جنوب إفريقي من الفرار من المحكمة عبر النافذة قبل أن يقفز بحثا عن حريته ولو بصورة مؤقتة، حيث جرى القبض عليه بعد ذلك.

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