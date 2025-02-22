ترامب يهدد أوكرانيا: إما التوقيع على صفقة المعادن أو مواجهة مشاكل مع الولايات المتحدة

صفقة المعادن، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه إما أن توقع أوكرانيا صفقة المعادن النادرة وإما ستواجه مشاكل مع الولايات المتحدة.



ترامب يهدد أوكرانيا بشأن صفقة المعادن

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "إما أن نوقع صفقة (المعادن النادرة مع أوكرانيا) أو سنواجه الكثير من المشاكل معهم".

وأوضح ترامب أنه يأمل قريبًا في التوصل إلى اتفاق بشأن التزامات كييف بتعويضات أمريكية تتراوح بين 400 و500 مليار دولار.



وأمس الجمعة، أفادت قناة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية بأن مسألة اتفاقية بشأن المعادن الأرضية النادرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة تمت مناقشتها في لقاء زيلينسكي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأزمة الأوكرانية، كيث كيلوج، في كييف، مشيرة إلى أن كييف تعمل الآن على اتفاقية محدثة.



ونقلت القناة التلفزيونية عن مسؤول أوكراني قوله: "خلال لقاء بين مبعوث ترامب الخاص لشؤون تسوية الأزمة الأوكرانية وزيلينسكي في كييف يوم الخميس، ناقشا هذا الاقتراح مرة أخرى".



وأضاف المسؤول أن فريق زيلينسكي يعمل الآن على اتفاق محدث. ووفقًا لـ"إيه بي سي"، فإنه ليس من الواضح بعد ما هي التغييرات التي اقترحها الجانب الأوكراني خلال المفاوضات مع كيلوغ يوم الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في 3 فبراير، بأن الولايات المتحدة تتوقع تقديم ضمانات من كييف لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها واشنطن.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن أعضاء في الكونجرس الأمريكي، في 14 فبراير الماضي، أن المسؤولين الأمريكيين، في لقاء مع زيلينسكي في ميونيخ، دعوه للتوقيع على وثيقة من شأنها أن تنقل إلى الولايات المتحدة حقوق 50 بالمئة من الموارد المعدنية غير المستخرجة في أوكرانيا.



وأعلن زيلينسكي في اليوم التالي أنه رفض التوقيع على هذا الاتفاق مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.



وفي 19 فبراير، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا وصف فيه زيلينسكي بأنه "ممثل كوميدي متواضع النجاح" و"ديكتاتور".

وأوضح مستشار الرئيس الأمريكي مايك فالتز، في وقت لاحق، أن رد فعل ترامب الحاد كان بسبب رفض كييف صفقة المعادن الأرضية النادرة.

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