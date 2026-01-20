أول تعليق روسي على دعوة ترامب لـ بوتين لعضوية مجلس السلام في غزة

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوته للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.



وقال: "تمت دعوة بوتين للانضمام إلى مجلس السلام غزة".

وأعلن الكرملين أمس أن الرئيس بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس، وأضاف: "نبحث هذا الاقتراح وسنجري اتصالات مع الجانب الأمريكي لاستيضاح الحيثيات".

يُذكر أن مجلس السلام أنشئ في البداية للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، غير أن ميثاقه لا يشير صراحة إلى غزة، بل يمنحه تفويضا أوسع يتمثل في المساهمة في حل النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب ميثاق المجلس، يتعيّن على كل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم في مجلس السلام أن تدفع "أكثر من مليار دولار نقدًا"، ما يعني أن عضوية الصف الأول في هذا الكيان مشروطة بمساهمة مالية كبيرة.

ويُفهم من ذلك أن المجلس سيكون ممولًا أساسًا من الدول الأعضاء الدائمين، مع احتمال أن يحدد لاحقًا أدوارا مختلفة لدول أو أطراف لا تملك القدرة أو الرغبة في دفع هذا المستوى من التمويل.

أشارت التقارير إلى أن عدة دول وقادة تلقّوا دعوات للانضمام إلى مجلس السلام، لكن من دون أن يكشفوا حتى الآن ما إذا كانوا يعتزمون قبول الدعوة أو رفضها.

ورشحت أنباء عن مصادر مقرّبة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس "لا تنوي الرد بشكل إيجابي" على الدعوة الأمريكية للانضمام إلى المجلس.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام غزة الذي أسسه الرئيس ترامب سيضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

