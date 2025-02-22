ترامب يقيل رئيس أركان الجيش الأمريكي ويعين رجل أعمال خلفا له

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، وتعيين الجنرال دان كين خلفًا له.

وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال": "أود أن أشكر الجنرال تشارلز (سي كيو) براون على خدمته بلدنا لأكثر من 40 عامًا، بما في ذلك كرئيس هيئة الأركان المشتركة الحالي. إنه رجل نبيل وقائد متميز، وأتمنى له ولأسرته مستقبلًا رائعًا".

وأضاف: "شرفني أن أعلن أنني أرشح الفريق أول دان (رازين) كين من القوات الجوية ليكون رئيس هيئة الأركان المشتركة القادم.

الجنرال كين طيار ماهر، وخبير في الأمن القومي، ورجل أعمال ناجح، و"مقاتل" يتمتع بخبرة كبيرة بين الوكالات والعمليات الخاصة".



وفي ولايته الثانية، أكد ترامب سلطته التنفيذية بطريقة أقوى بكثير، وأزال معظم المسؤولين المتبقين من فترة الرئيس جو بايدن، على الرغم من أنه في عمليات الانتقال النموذجية، فإن العديد من هذه المناصب من المفترض أن تنتقل بشكل مستقل من إدارة إلى أخرى.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فقد اعتُبر اختياره رئيسًا لهيئة الأركان أمرًا أساسيًّا لدفع الجيش من عقدين من الحرب في الشرق الأوسط إلى التركيز على "الصراع المحتمل مع الصين".



وقد تم التصديق على تعيين براون بأغلبية ساحقة من قبل مجلس الشيوخ، بتصويت 98-0. وبعد فترة وجيزة، بدأ اسمه في الظهور كخليفة محتمل للجنرال مارك ميلي، الذي كان من المقرر أن يتقاعد كرئيس لهيئة الأركان.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه البنتاغون إلى خفض ميزانيته بنسبة 8 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعادل نحو 50 مليار دولار سنويًّا، مع إعادة توجيه هذه الأموال لتمويل أولويات الرئيس ترامب، فضلًا عن إعطاء الأولوية لبرامج الطائرات بدون طيار والغواصات والتركيز على الصين.



وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، قد تشمل هذه التخفيضات الآلاف من موظفي البنتاجون ووكالات الدفاع، فضلًا عن بعض برامج الأسلحة القائمة. وقد صدرت أوامر بالفعل لمسؤولي الدفاع بإعداد قائمة بالموظفين الذين سيشملهم الإجراء.



ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ظهر فيه أعضاء من لجنة الكفاءة الحكومية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، وهي المؤسسة التي كلفها ترامب بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، في البنتاغون الأسبوع الماضي، لتحديد البرامج والموظفين المعنيين بالقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.