وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

سيارة Model A الطائرة، أجرت شركة Alef Aeronautics أول اختبار ناجح لسيارتها الطائرة Model A في بيئة حضرية، حيث تمكنت من الإقلاع عموديًّا والطيران فوق مركبة أخرى قبل الهبوط مجددًا والانطلاق بسلاسة.

سيارة Model A الطائرة

وتمثل هذه المركبة حلًّا مبتكرًا لمشكلة الازدحام المروري، إذ يمكن قيادتها مثل أي سيارة عادية، لكنها مزودة بمراوح في غطاء المحرك والصندوق الخلفي تتيح لها التحليق فورًا دون الحاجة إلى مدرج للإقلاع.

Alef Aeronautics показала видео полётного теста летающего электромобиля Alef Model A: https://t.co/BDKJ1TxysC



Машина будет способна преодолевать по дороге 350 км без подзарядки, а в режиме полёта — до 176 км. pic.twitter.com/HKNM1cr6Lr — Хабр (@habr_com) February 20, 2025

ووصف جيم دوخوفني، الرئيس التنفيذي لشركة Alef، هذا الاختبار بأنه "لحظة فارقة في عالم التكنولوجيا"، مشيرًا إلى أنه يشبه تحليق الأخوين رايت الأول، الذي غيَّر مفاهيم النقل الجوي.

وتم تنفيذ الاختبار في شارع عام مغلق، وتؤكد الشركة أن هذه أول مرة يُنشر فيها مقطع فيديو يظهر سيارة تقود على الطريق ثم تقلع عموديا دون استخدام مدرج.

مواصفات السيارة Model A الطائرة

كما جرى الاختبار باستخدام نموذج خاص وخفيف الوزن للغاية، بينما ستتميز النسخة النهائية Model A بمواصفات متقدمة تشمل:

- مدى قيادة أرضية يصل إلى 322 كم ومدى طيران 177 كم.

- هيكل من ألياف الكربون بطول 5.18 م وعرض 2.13 م، يناسب أي موقف سيارات أو مرآب.

- 4 محركات كهربائية صغيرة للعجلات للقيادة الأرضية.

- 8 مراوح مدمجة تتيح الإقلاع والتحليق في أي اتجاه.

- تقنية الدفع الكهربائي الموزع لتحسين تدفق الهواء عبر الهيكل الشبكي للسيارة.

- سرعة جوية تصل إلى 177 كم في الساعة، بينما ستحدد سرعتها على الطرق بين 40 و56 كم في الساعة لضمان تصنيفها قانونيا كمركبة خفيفة الوزن منخفضة السرعة، ما يتيح تجاوز العديد من اللوائح التنظيمية.

The car that lets you FLY over traffic jams! Futuristic £235,000 vehicle takes flight for the first time - hopping over another vehicle on a public street in California https://t.co/15VTrowW21 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 21, 2025

ويؤكد دوخوفني أن قيادة Model A لن تتطلب أكثر من 15 دقيقة من التدريب، حيث أن عناصر التحكم أثناء الطيران مشابهة لتلك المستخدمة في الطائرات المسيّرة (الدرون)، ما يجعلها سهلة الاستخدام لعامة الناس.

سعر السيارة Model A الطائرة

وعلى عكس معظم السيارات الطائرة التي تطوَّر حاليًّا، والتي تعتمد على مفهوم (eVTOLs) وتعمل كطائرات كهربائية فقط، تتميز Model A بقدرتها على العمل كسيارة عادية على الطرق، ما يمنحها مرونة غير مسبوقة في وسائل النقل.

وحاليا، يمكن حجز السيارة الطائرة Model A بسعر 235 ألف جنيه إسترليني (296006 دولار أمريكي)، وهو ما يعادل تكلفة سيارات فاخرة مثل رولز رويس وبنتلي، إلا أن الشركة تخطط لخفض السعر بمجرد بدء الإنتاج على نطاق واسع.

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